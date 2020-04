Alessandro Costacurta | dal soprannome “Billy” ai contratti in bianco fino al ritiro per

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020)nasce a Jerago con Orago, in provincia di Varese, il 24 aprile 1966. Compie oggi 54 anni. Ha legato la sua carriera al Milan, con cui ha esordito in Coppa Italia nel 1986, prima di essere prestato per il campionato 1986-1987 al Monza in Serie C1 e poi militare nella società rossonera 20 stagioni consecutive, dal 1987 al 2007. Nel suo palmarés annovera, tra gli altri trofei, 7 scudetti e 5 Coppe dei Campioni/Champions League. Conta 59 presenze e 2 gol con la Nazionale italiana ed è il marcatore più anziano della Serie A, grazie alla rete realizzata contro l’Udinese nell’ultima partita della sua carriera, disputata il 19 maggio 2007 (41 anni e 25 giorni). Nel 1994 si è sposato con Floriana Lainati, da cui si è separato due anni più tardi. Ha sposato il 16 giugno 2004 la show-girl Martina Colombari, ...