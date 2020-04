Vaccino Coronavirus, domani parte la sperimentazione sull’uomo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Vaccino contro il Coronavirus, ormai siamo a un passo: prenderà il via domani mattina la sperimentazione su 550 volontari sani, selezionati in base a candidature inviate da persone di età compresa fra 18 e 55 anni. I test sperimentali sull’uomo verranno effettuati in Inghilterra e sono prodotti dallo Jenner Institute dell’università di Oxford e dalla Irbm di Pomezia. Nei giorni scorsi si era infatti deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo ritenendo sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del Vaccino sulla base dei risultati di laboratorio. L’annuncio dell’inizio della sperimentazione è stato dato ieri sera dal ministro della Sanità britannica Matt Hancock nel corso nella conferenza stampa sull’emergenza Covid-19. “Il team ha accelerato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - c’è una speranza : vaccino testato sull’uomo in estate

