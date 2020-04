Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Richard Gere è diventato di nuovo papà. A quasi 71 anni (li festeggerà il prossimo agosto) l’attore ha dato il benvenuto al secondo figlio avuto dalla moglie Alejandra Silva, sposata nel 2018. A dare la notizia in esclusiva, il magazine Hola!, secondo cui il bambino, un maschio, sarebbe nato negli Stati Uniti, dove i coniugi Gere vivono con il primogenito Alexander, venuto alla luce nel febbraio 2019. Nessuna indiscrezione ulteriore sulla data di nascità del bebè, né sul nome, ancora top secret. Certo è che la famiglia sta trascorrendo queste settimane di lockdown nel ranch di Pound Ridge, appena fuori New York. Leggi su vanityfair Richard Gere - quarant’anni fa usciva American Gigolo - lanciando la carriera

American Gigolò diventerà una serie tv - Richard Gere avrà il volto di Jon Bernthal

primaxdonna : RT @mircok22: Mia mamma con Richard Gere come sfondo - mircok22 : Mia mamma con Richard Gere come sfondo - PVChloride : @elisobll CHIARAMENTE LA CRUSH PER RICHARD GERE E' PERCHE' VUOI ESSERE UNA LESBICA CON MAN CHE SI VESTE IN SUITS E' OVVIO. - elisobll : @PVChloride In qualche modo anche la crush per Richard Gere in questo film credo sia lesbian culture - PVChloride : @elisobll sì però allo stesso tempo richard gere che canta razzle dazzle.......... -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Gere Richard Gere di nuovo papà a 70 anni: è nato un bel... AMICA - La rivista moda donna Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni

Cindy Crawford e quella prima volta con Rande Gerber

Lo ha raccontato l’ex top model anni fa. Tutto è nato dall’incontro fortuito al matrimonio dell’agente di Cindy. «Quando l’ho conosciuto stavo ancora con Richard Gere, che non era voluto venire al ...

Richard Gere è diventato di nuovo papà. A quasi 71 anni (li festeggerà il prossimo agosto) l'attore ha dato il benvenuto al secondo figlio avuto dalla moglie Alejandra Silva, sposata nel 2018. A dare ...