L’accordo Netanyahu-Gantz sblocca lo stallo politico, ma al prezzo di controverse concessioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’accordo di governo raggiunto nella notte dello scorso lunedì tra Netanyahu e Gantz non aveva probabilmente alternative: né l’uno né l’altro dei due interlocutori poteva permettersi un esito diverso.Non lo poteva Gantz, dopo che la sua scelta di allearsi al Likud in nome dell’emergenza nazionale aveva fratturato la sua formazione politica, Kahol Levan (blu e bianco), lasciandolo con solo 17 dei 33 deputati eletti nelle ultime elezioni dello scorso marzo, (anche se a questi si sono poi aggiunti due dei tre deputati di quello che fu il Partito Laburista).Questa scelta aveva altresì lasciato alla deriva la maggioranza di 61 deputati (inclusi i 15 eletti nella Join List arabo-israeliana), che lo aveva indicato al Presidente della Repubblica, Reuven Rivlin, come candidato Premier. In realtà, va detto, quella maggioranza non è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’accordo di governo raggiunto nella notte dello scorso lunedì tranon aveva probabilmente alternative: né l’uno né l’altro dei due interlocutori poteva permettersi un esito diverso.Non lo poteva, dopo che la sua scelta di allearsi al Likud in nome dell’emergenza nazionale aveva fratturato la sua formazione politica, Kahol Levan (blu e bianco), lasciandolo con solo 17 dei 33 deputati eletti nelle ultime elezioni dello scorso marzo, (anche se a questi si sono poi aggiunti due dei tre deputati di quello che fu il Partito Laburista).Questa scelta aveva altresì lasciato alla deriva la maggioranza di 61 deputati (inclusi i 15 eletti nella Join List arabo-israeliana), che lo aveva indicato al Presidente della Repubblica, Reuven Rivlin, come candidato Premier. In realtà, va detto, quella maggioranza non è ...

pepemanifesto : RT @michelegiorgio2: Netanyahu e Gantz hanno raggiunto l'accordo per un governo sulla carta di 'emergenza nazionale' per il #coronavirus. I… - HuffPostItalia : L’accordo Netanyahu-Gantz sblocca lo stallo politico, ma al prezzo di controverse concessioni - crismousy : RT @michelegiorgio2: Netanyahu e Gantz hanno raggiunto l'accordo per un governo sulla carta di 'emergenza nazionale' per il #coronavirus. I… - pivamarialucia : RT @michelegiorgio2: Netanyahu e Gantz hanno raggiunto l'accordo per un governo sulla carta di 'emergenza nazionale' per il #coronavirus. I… - Politicose1 : Benny #Gantz e Benyamin #Netanyahu hanno firmato l'intesa per un governo di emergenza nazionale in Israele. L'accor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accordo Netanyahu Abu Mazen all'Onu: «No al piano Trump ma la pace è ancora possibile Il Manifesto