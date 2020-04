Coronavirus, da domani test sierologici all’Idi di Roma: costi e orari (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da domani 23 aprile presso l’Idi di Roma sarà possibile effettuare test sul sangue per la ricerca di anticorpi prodotti dalle difese dell’organismo in risposta all’infezione Covid-19. Lo rende noto l’Istituto dermopatico dell’Immacolata. I test saranno eseguiti secondo le direttive in materia della Regione Lazio. I test sono prenotabili al numero 06.66464094 e si effettueranno presso il Laboratorio analisi dell’Istituto: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e il sabato con orario 7.00-12.00. Il costo del test sarà di 35 euro. L'articolo Coronavirus, da domani test sierologici all’Idi di Roma: costi e orari proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Vaccino coronavirus - in Inghilterra da domani test sull’uomo : collaborazione con azienda di Pomezia

