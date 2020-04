Coronavirus, Calcio: su ripresa fumata grigia. Partite forse a giugno (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se le condizioni lo permetteranno, la speranza è di ripartire entro fine giugno. L'obiettivo è completare i tornei nazionali entro il 31 luglio, in modo da fornire la lista delle qualificate alle coppe europee entro il 3 agosto. Ma soprattutto per consentire all'Uefa di completare l'attuale stagione di Champions League ed Europa League in piena estate, con una formula ancora da stabilire Leggi su firenzepost Coronavirus - la Lega Calcio vuole finire il campionato : il pallone è gonfiato a dismisura

Coronavirus - Spadafora : «Riapriremo lo sport». Vertice con il calcio. Lamorgese : punto sui migranti

Coronavirus – Ranieri : ”Tamponi? Precedenza ai cittadini. Prima del calcio deve ripartire il Paese” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se le condizioni lo permetteranno, la speranza è di ripartire entro fine. L'obiettivo è completare i tornei nazionali entro il 31 luglio, in modo da fornire la lista delle qualificate alle coppe europee entro il 3 agosto. Ma soprattutto per consentire all'Uefa di completare l'attuale stagione di Champions League ed Europa League in piena estate, con una formula ancora da stabilire

Gazzetta_it : #Atalanta, terzo tampone per #Sportiello: ancora positivo al #coronavirus - tuttosport : #Juve, il gol di #Bernardeschi al #Coronavirus: donati 8 ventilatori polmonari - Gazzetta_it : #Inter irritata con @RomeluLukaku9 per le frasi sul coronavirus: solo 4 'normali' influenze - FabioCasalucci : RT @Gazzetta_it: #Atalanta, terzo tampone per #Sportiello: ancora positivo al #coronavirus - FirenzePost : Coronavirus, Calcio: su ripresa fumata grigia. Partite forse a giugno -