Prezzo petrolio: valore e quotazione a fine aprile 2020 in negativo (Di martedì 21 aprile 2020) Prezzo petrolio: valore e quotazione a fine aprile 2020 in negativo Un record storico quello che si è realizzato lunedì 20 aprile, uno shock che non ha precedenti: il Prezzo dei contratti future sul petrolio USA è infatti sceso sotto il segno 0, diventando così negativo. Cosa sono i contratti future? Si tratta di accordi che stabiliscono un Prezzo di vendita di un prodotto antecedente al periodo in cui la vendita sarà effettuata. Rilevante come il Prezzo dei future su un barile di greggio Wti con consegna a maggio solo 4 giorni fa (venerdì 17 aprile) era stato fissato a 18,27 dollari. Trascorso il weekend, nella giornata di lunedì 20 aprile, il Prezzo è sceso a -37,63 dollari. Prezzo petrolio: valore e quotazione future maggio e giugno Cosa significa questo? In parole povere il Prezzo in negativo significa che chi acquista ... Leggi su termometropolitico Perché il prezzo del petrolio è caduto fino a diventare negativo

