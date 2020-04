Netflix mette su Youtube 10 documentari gratuiti, ci sono anche Our Planet e 13th (Di martedì 21 aprile 2020) Our Planet, Chasing Coral, 13th e Abstract sono solo alcuni dei titoli messi a disposizione gratuitamente da Netflix. Il colosso dello streaming intensifica il suo impegno complessivo nella lotta al coronavirus con un pacchetto composto da 10 documentari, resi gratuitamente disponibili attraverso la pagina Youtube del servizio. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Our, Chasing Coral,e Abstractsolo alcuni dei titoli messi a disposizione gratuitamente da. Il colosso dello streaming intensifica il suo impegno complessivo nella lotta al coronavirus con un pacchetto composto da 10, resi gratuitamente disponibili attraverso la paginadel servizio.

Netflix rafforza il suo impegno a sostegno della lotta al coronavirus e, dopo avere stanziato un fondo di 100 milioni di dollari destinato agli operatori dello spettacolo investiti dalla crisi ...

