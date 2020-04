Naike Rivelli | quarantena a luci rosse per la figlia della Muti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 aprile 2020)di Ornella, sta trascorrendo la suacon il fidanzato. Si mostra asu Instagram. Ladi Ornella, e il post senza veli Ladi Ornella, si mostra nuda sul letto mentre il fidanzato le tocca il lato B. Tutto – come sempre – condiviso sui social. Ladell’attrice Ornellaha infatti pubblicato su Instagram la foto che la ritrae in un momento intimo con il suo fidanzato. La foto è così commentata: «Che c… condividere lacon l’anima gemella», ha scritto, che ormai si mostra sempre più spesso nuda sui social, non è nuova infatti a questo tipo di scatti dove si fa vedere senza veli. E non sono mancati i like di approvazione alla bellezza dell’attrice. In migliaia infatti hanno commentato il ...