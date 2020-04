Steam Game Festival: Summer Edition non teme il Coronavirus: l'evento virtuale di Valve si farà (Di lunedì 20 aprile 2020) A causa della pandemia da Coronavirus, moltissimi eventi sono stati cancellati. Tuttavia Valve ci viene in aiuto grazie ad un nuovo evento virtuale che terrà questa estate. Steam Game Festival di Valve e Geoff Keighley tornerà a giugno, e probabilmente non è una coincidenza che stiano reclamando date precedentemente detenute dall'E3. Steam Game Festival: Summer Edition si svolgerà dal 9 al 12 giugno, offrendo "demo limitate nel tempo o brevi esperienze giocabili" per i giochi imminenti, e con gli sviluppatori che terranno delle conferenze. Anche se le date sono quelle dell'E3, questo evento è totalmente separato da quello di Los Angeles. Gli organizzatori dell'E3 non hanno in programma di tenere un'alternativa online ufficiale , anche se sembra che molti editori continueranno con annunci e simili sui propri canali.La pagina del Festival estivo di Valve ... Leggi su eurogamer The Steam Game Festival torna quest'estate con tanti nuovi giochi e demo gratuite

