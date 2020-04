Sospensione Rc auto e moto fino al 31 luglio. Ecco i pro e i contro (Di lunedì 20 aprile 2020) Approvato emendamento che prevede la possibilità della Sospensione dell’RC auto e moto fino al 31 luglio. Si risparmia davvero? Ecco i pro e i contro finora. Il Senato ha approvato un emendamento che prevede la possibilità per tutti gli automobilisti italiani di sospendere fino al 31 luglio l’RC auto o moto in corso di validità. … L'articolo Sospensione Rc auto e moto fino al 31 luglio. Ecco i pro e i contro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Sospensione Rc auto : tutto quello che c'è da sapere

Rc auto - quanto convengono davvero la sospensione delle polizza e lo sconto coronavirus

Rc auto - quanto convengono davvero la sospensione delle polizza e lo sconto coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Approvato emendamento che prevede la possibilità delladell’RCal 31. Si risparmia davvero?i pro e ira. Il Senato ha approvato un emendamento che prevede la possibilità per tutti glimobilisti italiani di sospendereal 31l’RCin corso di validità. … L'articoloRcal 31i pro e iproviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Lo prevede il Cura Italia, ma al crollo degli incidente non corrisponde la diminuzione dei premi [di Patrizia De Ru… - andrea_falivene : RT @fattoquotidiano: Lo prevede il Cura Italia, ma al crollo degli incidente non corrisponde la diminuzione dei premi [di Patrizia De Ruber… - infoiteconomia : Rc Auto: Codacons chiede sospensione polizze per tutti, anche per chi non ha garage - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Lo prevede il Cura Italia, ma al crollo degli incidente non corrisponde la diminuzione dei premi [di Patrizia De Ruber… - Valerio_Brinato : RT @DividendProfit: Rc Auto: Codacons chiede sospensione polizze per tutti, anche per chi non ha garage -