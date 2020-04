Ripresa Serie A | Consiglio Lega | «Vogliamo portare a termine la stagione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il comunicato dellaA: ecco quanto trapelato daltenutosi per parlare delladel campionato «IldiA, riunitosi oggi, ha confermato all’unanimità l’intenzione dilasportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. Ladell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori». Leggi su Calcionews24.com