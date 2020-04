Oggi il prezzo del petrolio texano è diventato negativo: i produttori pagano per disfarsi delle scorte (Di lunedì 20 aprile 2020) Conseguenza diretta della crisi da coronavirus. Anche se sul crollo prezzo petrolio incidono anche altri fattori come, ad esempio, le contrattazioni collettive sui costi da parte dei produttori e l’onda lunga del difficile accordo con i Paesi dell’Opec che è arrivato soltanto la scorsa settimana, portando con sé un braccio di ferro ancora pesante da smaltire. Oggi, per la prima volta nella storia, il prezzo del petrolio West Texas Intermediate è diventato negativo. LEGGI ANCHE > Quanto costa il prezzo del petrolio al litro prezzo petrolio negativo per la prima volta nella storia Cosa significa che il prezzo di un barile di petrolio è diventato negativo? Semplicemente che i produttori del greggio texano devono pagare i consumatori per disfarsi delle proprie scorte. Con una regressione impressionante, che si può evincere dai grafici ... Leggi su giornalettismo Nubia Red Magic 5G è disponibile in pre-ordine da oggi a un prezzo niente male

(Di lunedì 20 aprile 2020) Conseguenza diretta della crisi da coronavirus. Anche se sul crolloincidono anche altri fattori come, ad esempio, le contrattazioni collettive sui costi da parte deie l'onda lunga del difficile accordo con i Paesi dell'Opec che è arrivato soltanto la scorsa settimana, portando con sé un braccio di ferro ancora pesante da smaltire., per la prima volta nella storia, ildelWest Texas Intermediate è. LEGGI ANCHE > Quanto costa ildelal litroper la prima volta nella storia Cosa significa che ildi un barile di? Semplicemente che idel greggiodevono pagare i consumatori perdelle proprie scorte. Con una regressione impressionante, che si può evincere dai grafici ...

