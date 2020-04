Lettura contatori, la comunicazione di Salerno Sistemi (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di Lettura: < 1 minutoSalerno – In coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute circa le misure preventive da assumere per contrastare l’emergenza covid 19, Salerno Sistemi S.p.A. ricorda agli utenti residenti nella zona occidentale di Salerno (Centro storico, Centro, Carmine, Fratte, Ogliara, Sordina, Cappelle, Matierno) che si può comunicare la Lettura del contatore acqua dal 27 al 30 aprile restando comodamente a casa, utilizzando canali alternativi: • Memo H2O inviando un sms al n° 342.4112609, digitando il cod. servizio, inserendo uno spazio e a seguire la Lettura del contatore; oppure • mail info@SalernoSistemi.it; oppure • Numero Verde 800.053.330; oppure • Pagina Facebook Gruppo Salerno Energia; oppure • Sportello Online www.solSalernoenergia.it e relativa App per cellulari e tablet. Confidiamo nella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di: < 1 minuto– In coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute circa le misure preventive da assumere per contrastare l’emergenza covid 19,S.p.A. ricorda agli utenti residenti nella zona occidentale di(Centro storico, Centro, Carmine, Fratte, Ogliara, Sordina, Cappelle, Matierno) che si può comunicare ladel contatore acqua dal 27 al 30 aprile restando comodamente a casa, utilizzando canali alternativi: • Memo H2O inviando un sms al n° 342.4112609, digitando il cod. servizio, inserendo uno spazio e a seguire ladel contatore; oppure • mail info@.it; oppure • Numero Verde 800.053.330; oppure • Pagina Facebook GruppoEnergia; oppure • Sportello Online www.solenergia.it e relativa App per cellulari e tablet. Confidiamo nella ...

Specialcla : @gabrieleporri Abbiamo contatori con auto lettura, sia elettrici che del gas. Poi non è per il costo (non è che par… - infoitestero : Lettura contatori Aca sospesa per emergenza Coronavirus: azienda invita a fare autolettura - WelfareNetwork : Cremona Padania Acque : dal 20 aprile riprende servizio lettura contatori idrici - cremaonline : #PadaniaAcque, da lunedì 20 aprile riprende la lettura dei contatori. Ecco le modalità e i Comuni del #Cremasco coi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettura contatori Covid-19: l'Aca sospende il servizio lettura contatori Spoltore Notizie Auto elettrica: costo dell'aumento potenza del contatore e considerazioni | Video

Ai costi della "potenza contatore", una tantum, va aggiunta la quota potenza annuale ... Sebbene sia una storia "vecchia", a qualcuno potrebbe non tornare la tensione di rete a 230 V, abituati a ...

Cremona Padania Acque : dal 20 aprile riprende servizio lettura contatori idrici

Padania Acque comunica che a partire da lunedì 20 aprile 2020 cominceranno le operazioni di lettura programmata di tutti i contatori che interessano le utenze dei comuni di Camisano, Casaletto ...

Ai costi della "potenza contatore", una tantum, va aggiunta la quota potenza annuale ... Sebbene sia una storia "vecchia", a qualcuno potrebbe non tornare la tensione di rete a 230 V, abituati a ...Padania Acque comunica che a partire da lunedì 20 aprile 2020 cominceranno le operazioni di lettura programmata di tutti i contatori che interessano le utenze dei comuni di Camisano, Casaletto ...