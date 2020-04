I Puddle Of Mudd suonano la cover di About A Girl dei Nirvana ma Wes Scantlin non riesce a cantarla (video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Sappiamo tutti che quella tonalità di Mi minore che pervade l'intera struttura di About A Girl dei Nirvana - tranne nel ritornello - richiede un certo sforzo nel canto, ma quando parliamo di Wes Scantlin dei Puddle Of Mudd parliamo di un frontman con una certa capacità. Del resto il suo timbro è stato spesso accostato a quello di Kurt Cobain, e in più casi anche lo stile dei Puddle Of Mudd, se scomodiamo singoli come Psycho, She Hates Me e Blurry. Durante una cover registrata per SiriusXM di About A Girl dei Nirvana, però, Wes Scantlin era completamente fuori forma tanto da non essere capace a raggiungere il La, la nota più alta della canzone. L'ironia sui social Scantlin non nasconde i suoi sforzi e durante la sua performance si mostra affaticato e sofferente. I fan, intanto, si sono scatenati. Alcuni si lasciano andare in commenti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 aprile 2020) Sappiamo tutti che quella tonalità di Mi minore che pervade l'intera struttura didei- tranne nel ritornello - richiede un certo sforzo nel canto, ma quando parliamo di WesdeiOfparliamo di un frontman con una certa capacità. Del resto il suo timbro è stato spesso accostato a quello di Kurt Cobain, e in più casi anche lo stile deiOf, se scomodiamo singoli come Psycho, She Hates Me e Blurry. Durante unaregistrata per SiriusXM didei, però, Wesera completamente fuori forma tanto da non essere capace a raggiungere il La, la nota più alta della canzone. L'ironia sui socialnon nasconde i suoi sforzi e durante la sua performance si mostra affaticato e sofferente. I fan, intanto, si sono scatenati. Alcuni si lasciano andare in commenti ...

smallyesbigno : RT @ilcibicida: Ma che abbiamo fatto di male per meritarci oltre alla pandemia, alla quarantena e alla crisi economica, anche i @puddleofmu… - ilcibicida : Ma che abbiamo fatto di male per meritarci oltre alla pandemia, alla quarantena e alla crisi economica, anche i… - RollingStoneita : I #PuddleOfMudd hanno distrutto ‘About a Girl’ dei Nirvana #20aprile - drunkside41 : Che il 2020 sarebbe stato terribile lo avremmo dovuto intuire da questa cover dei Nirvana fatta dai Puddle of Mudd… - marcocatalini2 : PUDDLE OF MUDD: la loro terribile cover di “About a Girl” dei NIRVANA diventa virale -