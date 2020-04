Barcellona, Rakitic: «Se non si torna a giocare, dobbiamo essere campioni» (Di lunedì 20 aprile 2020) Ivan Rakitic è convinto che, in caso di stop definitivo della Liga, il titolo debba andare al Barcellona, attualmente primo in classifica Nel corso dell’intervista concessa a Movistar Plus, Ivan Rakitic ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale stagione del Barcellona in Liga e sull’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole. «Tutti vogliamo tornare a giocare. E vincere la Liga giocando. Però mi rendo conto che se non sarà possibile tornare sarà necessario chiudere la stagione. E se siamo i primi dobbiamo essere i campioni. L’ideale sarebbe terminare in ogni modo, ma sempre pianificando bene pensando anche alla prossima stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Il Napoli tenta lo sgambetto all'Inter : contatti avviati con il Barcellona per Rakitic!

Calciomercato – Il Napoli prova a convincere Rakitic del Barcellona

