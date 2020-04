Tennis, calendario 2020: verso un possibile autunno di fuoco. Roland Garros, Masters1000, Atp Finals, Coppa Davis. E gli Internazionali d’Italia… (Di domenica 19 aprile 2020) Il calendario 2020 del Tennis è stato completamente rivoluzionato dall’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo. Uno stop forzato da inizio Marzo, che ha portato alla cancellazione di Wimbledon, dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, e alla cancellazione o rinvio di tantissimi altri tornei come il Roland Garros, gli Internazionali d’Italia a Roma ed il Masters 1000 di Madrid. Uno slittamento che potrebbe portare a vivere un ottobre di fuoco. Gli organizzatori del Roland Garros sono stati i primi a muoversi, anticipando addirittura quelli dell’ATP e posizionando lo Slam francese alla fine di Settembre. Una decisione che ha scatenato numerose polemiche, visto che il torneo è stato inserito appena dopo lo US Open, in una situazione che sicuramente condizionerebbe molto i giocatori, impegnati in due Slam consecutivi su superfici diverse e da un ... Leggi su oasport Tennis : Dirk Hordorff svela il calendario ATP-WTA se gli US Open non ci fossero. Madrid e Roma prima del Roland Garros - poi i tornei asiatici

Da Nadal a Mouratoglou: ipotesi tornei e sfide nelle Accademie

Il fuoriclasse spagnolo ha lanciato l’idea all’Atp, mettendo a disposizione la sua struttura perché i top player possano allenarsi ma anche riprendere a confrontarsi in attesa che si possa avere ...

