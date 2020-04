Luca Zaia insiste per la ripartenza delle attività dopo il lockdown (Di sabato 18 aprile 2020) Il Veneto deve ripartire. L’Italia deve ripartire. Altrimenti la crisi economica rischia di avere effetti devastanti. Il governatore veneto Luca Zaia insiste per la ripartenza delle attività dopo il lockdown. “La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con regole e garanzie scientifiche. Si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”, ha affermato il Presidente. L’idea del governatore leghista è quella di un “ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime”. Leggi su laprimapagina Coronavirus - Luca Zaia insiste : “In Veneto - il lockdown non esiste più”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Luca Zaia : “Puntare alla convivenza con Covid-19”

