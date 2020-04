Eugenio in Via di Gioia lanciano #CiboinTurin, accanto a chi ha bisogno (Di sabato 18 aprile 2020) Gli Eugenio in Via di Gioia, la band torinese che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, si mobilita con un'iniziativa di solidarietà per le famiglie che vivono un momento di difficoltà, a causa dell'emergenza coronavirus. Partendo dal format #Cibointour, l'iniziativa nata spontaneamente a Roma durante un raduno, quando un ragazzo portò 1 chilo di carbonara per la band e da quel momento diventata una tradizione con cui ha raccontato il cibo donato dai fan in occasione dei concerti, la band promuove ora la campagna #CiboinTurin per contribuire a ridurre l'emergenza alimentare che, in questo particolare periodo, tocca anche la città di Torino. #Cibointour diventa, quindi, #CiboinTurin con l'obiettivo di supportare il comune di Torino, la Croce Verde, la Consulta per le ... Leggi su agi Diari della quarantena : Eugenio in Via di Gioia

156 anni fa la morte di Padre Eugenio Barsanti, il sindaco depone corona sua casa natale

In un centro storico deserto e silenzioso Pietrasanta ha celebrato il 156 esimo anniversario della morte di Padre Eugenio Barsanti. E’ stato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, insieme al Capo di ...

