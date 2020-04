Disturbo Ossessivo Compulsivo | Cos’è come si gestisce con il Covid19? (Di sabato 18 aprile 2020) Il Disturbo Ossessivo Compulsivo è una patologia psicologica che può aggravarsi a causa dello stress causato dalla quarantena e dal Coronavirus. Cosa possiamo fare per aiutare chi soffre di questo problema? Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (spesso abbreviato con la sigla DOC) si manifesta attraverso ossessioni e comportamenti rituali che un soggetto non può evitare di mettere in pratica. Tali comportamenti possono … L'articolo Disturbo Ossessivo Compulsivo Cos’è come si gestisce con il Covid19? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 18 aprile 2020) Ilè una patologia psicologica che può aggravarsi a causa dello stress causato dalla quarantena e dal Coronavirus. Cosa possiamo fare per aiutare chi soffre di questo problema? Il(spesso abbreviato con la sigla DOC) si manifesta attraverso ossessioni e comportamenti rituali che un soggetto non può evitare di mettere in pratica. Tali comportamenti possono … L'articoloCos’èsicon il? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il disturbo ossessivo compulsivo è una patologia psicologica che può aggravarsi a causa dello stress causato dalla quarantena e dal Coronavirus. Cosa possiamo fare per aiutare chi soffre di questo ...

Kim Kardashian aveva rivelato tempo fa di soffrire del Disturbo di Dismorfismo Corporeo o Dismorfofobia. Di che si tratta? Di un disturbo assimilabile a quelli ossessivo-compulsivi che porta chi ne ...

