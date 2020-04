Da Lunedì su Rai YoYo tornano i gemellini Yo Yo con la seconda stagione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 aprile 2020) Carica di imperdibili cartoni animati per i piccini nel mese di aprile 2020. I nostri piccoli dovranno restare a casa ancora qualche settimana senza poter neppure uscire a causa del maledetto coronavirus che è ancora una piaga per il nostro paese. Per fortuna però dal piccolo schermo arrivano anche delle belle novità. Da lunedì ad esempio su Raiandranno in onda le nuove puntate di Peppa Pig! Ma non solo. Vedremo anche i nuovi episodi con iYo Yo protagonisti. Torna infatti con nuovissimi episodi su Raila serie animata “Yo Yo” con i due personaggi nati dalla matita dell’artista Ugo Nespolo, vate della Pop Art italiana di fama internazionale, sull’omonimo canale Rai dedicato ai più piccini, coprodotta da Showlab con Rai Ragazzi insieme a Grid Animation (Belgio) e Telegael (Irlanda). La serie, che ...