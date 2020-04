Tennis, US Open: “Possibile giocare a porte chiuse. Vedremo se ci saranno le condizioni” (Di venerdì 17 aprile 2020) Situazione ancora critica, con gli Stati Uniti che sono tra le Nazioni più in difficoltà al Mondo. Il coronavirus ha messo tutti alle corde, con lo sport che attende ancora per ripartire. Il Tennis è fermo fino a luglio, ma realisticamente dovrebbe ripartire ad agosto, mese nel quale si dovrebbero svolgere gli US Open. Molti i dubbi sul quarto (almeno sulla carta) Grand Slam stagionale: una decisione definitiva dovrebbe essere presa a giugno. L’intervento dell’USTA, la United States Tennis Association: “giocare senza spettatori potrebbe essere una possibilità, anche se sarebbe uno scenario spiacevole per il mondo del Tennis. Il nostro obiettivo è quello di far disputare la manifestazione nelle date prefissate e con i tifosi sugli spalti, ma sul tavolo ci sono tutte le ipotesi possibili“. In conclusione: “La ... Leggi su oasport Tennis - Sergiy Stakhovsky rivela : “Ho rifiutato soldi per perdere al primo turno degli Australian Open 2009”

