Da angioletto addormentato a brillante strega | la riconoscete?

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 17 aprile 2020) Chi è questa bella bambina che dorme serena nel suo lettino? Ha proprio un viso dama i più la conoscono come una… Non facciamo riferimento al suo brutto carattere o alla sua cattiveria ma al ruolo che ha dato immensa popolarità a questa giovane attrice, in una delle saghe cinematografiche – e … L'articolo Da: la? proviene da www.meteoweek.com.