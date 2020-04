Tragedia a Roma: anziana travolta mentre è in fila davanti l’Ufficio Postale (Di giovedì 16 aprile 2020) Nonostante il pronto intervento del servizio 118, una donna di 75 anni è morta oggi a Roma dopo essere stata travolta da una auto impazzita. Siamo a Roma, zona Balduina e la vittima era una anziana signora di 75 anni che si accingeva a recarsi all’Ufficio Postale, attendendo pazientemente il proprio turno. La Tragedia davanti le Poste L’anziana di 75 anni, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Per lei non c’è stato nulla da fare, perché l’impatto con l’automobile è stato violento e repentino. La causa sarebbe l’alta velocità a cui viaggiava l’automobile. Vittima indiretta del coronavirus La fila delle persone che aspettavano di entrare alle poste era lunghissima e arrivava fino alla carreggiata. Tutta colpa delle regole anticontagio da coronavirus. E così la donna di 75 ... Leggi su romanotizie24 Tragedia in una casa di riposo a Roma : un anziano viene “dimenticato” e muore da solo

