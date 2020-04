Il sindaco di Milano Beppe Sala è a capo della Task Force C40 per la ripresa economica

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sarà ildia dirigere la "Global Mayors COVID-19 Recovery" per organizzare ladelle città di tutto il mondo: il primo cittadino è stato scelto dal Boardrete "C40" di cui è presidente Michael Bloomberg,di New York fino al 2013. L'obiettivo del team che si riunirà virtualmente a date alterne nelle prossime settimane è creare una “nuova normalità” per le economie cittadine, collaborare per creare robusti programmi diche proteggano le vite delle persone e consentano alla gente di tornare a lavorare.