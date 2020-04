Tonelli | «Le partite a porte chiuse sono sicure? Col Verona c’erano 300 persone»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Repubblica Genova intervista Lorenzo, ex Napoli, oggi difensore della Sampdoria. «Ho il privilegio di vivere a Nervi, in mezzo al verde. Vista mare e ampio giardino. A nessuno piace non uscire, ti cambia la vita. Però bisogna essere obiettivi, c’è chi sta peggio di me. Mi considero un privilegiato». Nonostante ciò il campo gli manca. «E’ quando esci dalla routine che ti rendi conto dell’importanza delle cose. Quando ti alleni, a volte pensi: che farò quando non giocherò più? Magari lo vorresti anche. All’improvviso tutto ciò sparisce, non c’è più la normalità e ti rendi conto in che sorta di dipendenza vivevi. Darei qualsiasi cosa pur di tornare a Bogliasco e rivedere i miei compagni». Intanto si allena a casa, con gli attrezzi messi a disposizione dalla ...