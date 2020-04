“Quanto sono fortunata?”. Elisabetta Canalis, ecco com’è oggi la figlia Skyler Eva (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vita in californiana di Elisabetta Canalis procede a gonfie vele, nonostante il brutto periodo che ha catapultato tutto il mondo sulla stessa barca. sono trascorsi più di vent’anni dall’esordio dell’indimenticabile mora in veste di velina di Striscia La Notizia, al fianco della sua compare bionda Maddalena Corvaglia. Fino a qualche tempo fa le due colleghe ed inseparabili amiche vivevano entrambe a Los Angeles, ma dopo il trasferimento dell’ultima qualcosa si è inevitabilmente incrinato nel loro rapporto. Elisabetta Canalis nonostante il triste e misterioso litigio con la migliore amica non si perde d’animo, continuando la sua intensa attività sportiva e trascorrendo le sue gioiose giornate statunitensi con il marito chirurgo Brian Perri e la loro meravigliosa figlia Skyler Eva Perri. La piccola di casa è nata nel 2015 e ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vita in californiana diprocede a gonfie vele, nonostante il brutto periodo che ha catapultato tutto il mondo sulla stessa barca.trascorsi più di vent’anni dall’esordio dell’indimenticabile mora in veste di velina di Striscia La Notizia, al fianco della sua compare bionda Maddalena Corvaglia. Fino a qualche tempo fa le due colleghe ed inseparabili amiche vivevano entrambe a Los Angeles, ma dopo il trasferimento dell’ultima qualcosa si è inevitabilmente incrinato nel loro rapporto.nonostante il triste e misterioso litigio con la migliore amica non si perde d’animo, continuando la sua intensa attività sportiva e trascorrendo le sue gioiose giornate statunitensi con il marito chirurgo Brian Perri e la loro meravigliosaEva Perri. La piccola di casa è nata nel 2015 e ...

