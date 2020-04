Coronavirus | Science | quarantena “a singhiozzo” e distanziamento sociale fino al 2022

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tante (troppe) incognite e poche certezze. Anche per questo, col passare dei giorni, si moltiplicano studi e previsioni che cercano di tracciare il perimetro della pandemia destinata, comunque, a rivoluzionare per un discreto periodo di tempo le nostre abitudini. Dimentichiamoci, insomma, la normalità per come l’abbiamo conosciuta fin qui e prepariamoci a conoscerne una nuova che prenderà avvio dalla necessità di convivere con il virus. Gli esperti indicano la via ormai da tempo. Un paio di settimane fa era stato Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive Istituto Superiore di Sanità, intervistato dal Corriere della sera, a fare chiarezza sul tema del possibile ritorno alla normalità nella produzione e nella vitadi fronte a un eventuale ridimensionamento dei numeri del. “Emergenza finita a ...