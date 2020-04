Cooking Mama: Cookstar per Nintendo Switch non trova pace: i proprietari dell'IP fanno causa al publisher (Di mercoledì 15 aprile 2020) Cooking Mama: Cookstar per Nintendo Switch sta passando tuttora un periodo travagliato: da quando è comparso all'interno di alcuni negozi online, eShop compreso, non abbiamo più saputo nulla e dopo poco tempo il gioco è stato rimosso senza spiegazioni.Ora, un motivo a questa azione c'è ed è proprio chi detiene l'iP originale, Office Create, ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale. "Nell'agosto del 2018 Office Create ha concesso a Planet la licenza per sviluppare Cooking Mama: Cookstar per Nintendo Switch" si legge nella dichiarazione. "Sfortunatamente, la qualità della build del gioco non è riuscita a soddisfare gli standard che i nostri clienti si aspettano e meritano. Office Create ha registrato una vasta gamma di carenze che incidono sull'aspetto generale, sulla qualità e sul contenuto del gioco".Nonostante Planet ... Leggi su eurogamer Cooking Mama Cookstar ritirato dal mercato con accusa di mining

