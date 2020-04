Uomini e Donne torna in tv ma con una grossa novità: “Non ci saranno” (Di martedì 14 aprile 2020) Il pubblico di Maria De Filippi può esultare: Uomini e Donne torna in onda. Secondo le ultime notizie, dopo settimane di stop il dating show di Canale 5 sarà nuovamente sul piccolo schermo a partire dal 20 aprile. Ma sarà un ritorno molto particolare, segnato da cambiamenti importanti e inevitabili. Ci sono poche certezze a riguardo, ma di sicuro, anche perché lo ha confermato anche Raffaella Mennoia, le puntate di Uomini e Donne riprenderanno lunedì prossimo. Inizialmente verranno trasmesse delle puntate inedite del Trono Classico che sono già state registrate, in seguito arriveranno nuove puntate con protagoniste la dama per eccellenza Gemma Galgani e una delle due troniste Giovanna Abate. Non è ancora chiaro come si svolgeranno gli appuntamenti ma, altra certezza, non ci saranno abbracci o baci, come accade spesso. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine ‘Uomini e Donne’ - Sonia Lorenzini accusata di copiare Giulia De Lellis : la reazione dell’ex tronista

Raffaella Mennoia paga le conseguenze del cambiamento | Uomini e Donne in rivoluzione

Fermato dai Carabinieri - Armando Incarnato pericolo in quarantena : paura per il cavaliere di Uomini e Donne [FOTO] (Di martedì 14 aprile 2020) Il pubblico di Maria De Filippi può esultare:in onda. Secondo le ultime notizie, dopo settimane di stop il dating show di Canale 5 sarà nuovamente sul piccolo schermo a partire dal 20 aprile. Ma sarà un ritorno molto particolare, segnato da cambiamenti importanti e inevitabili. Ci sono poche certezze a riguardo, ma di sicuro, anche perché lo ha confermato anche Raffaella Mennoia, le puntate diriprenderanno lunedì prossimo. Inizialmente verranno trasmesse delle puntate inedite del Trono Classico che sono già state registrate, in seguito arriveranno nuove puntate con protagoniste la dama per eccellenza Gemma Galgani e una delle due troniste Giovanna Abate. Non è ancora chiaro come si svolgeranno gli appuntamenti ma, altra certezza, non ci saranno abbracci o baci, come accade spesso. (Continua dopo la ...

LegaSalvini : ??Ritornano gli sbarchi a Portopalo: in 77 dal Mali, tutti uomini Sono arrivati all’alba con un gommone. Niente donn… - Radio3tweet : Abbiamo tutti bisogno di #BelleStorie: da oggi e fino al 30 aprile, sei storici raccontano le vite di 40 resistenti… - Esercito : La nostra forza sono loro! Uomini e donne che hanno scelto di servire il nostro Paese con totale dedizione e spirit… - SSaponelli : RT @ReginadiQ: Il Governo è una dittatura e chiunque lo difenda è un deficiente. Non ci sono altre espressioni per uomini e donne appecorat… - Myqueensnking : RT @_SpaceJay___: Leggo un sacco di tweet sulla violenza di genere, donne stuprate, femminismo e ne sono felice ma contemporaneamente mi ch… -