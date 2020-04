Parma, Faggiano: «Ripartenza Serie A? Siamo preoccupati, il problema sarà finire» (Di martedì 14 aprile 2020) La presa di posizione del Parma attraverso le parole di Daniele Faggiano, direttore sportivo del club ducale Daniele Faggiano ha risposto ad alcune domande dei giornalisti di Rai Sport e ha toccato vari argomenti caldi come la possibile Ripartenza del campionato: «La situazione a Parma non è mai stata molto positiva, all’inizio tutti abbiamo sottovalutato il problema». «Siamo preoccupati e proprio per questo non ho mai detto di parlare di date ma costruire qualcosa per il futuro. Possibile Ripartenza? Il problema sarà finire, non iniziare. Dovesse poi ammalarsi qualcuno ecco un’altra infettata. Dobbiamo partire quando si può e dove si può, tutti uniti. Parma-Spal ha lasciato l’amaro in bocca, la colpa non è nostra ma di chi non ha saputo gestire la situazione, così come in Parma-Torino». Leggi su ... Leggi su calcionews24 Parma - Faggiano : «Se ricominciamo - lo facciamo compatti e uniti»

Faggiano (Parma) : “I tamponi dobbiamo trovarli prima per le persone che stanno male”

