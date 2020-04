Nilufar Addati si sfoga su Instagram | Un uomo mi perseguita

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Marco Della Cortesi èta nella notte con i suoi follower su, l'ex tronista di Uomini e donne sta passando un periodo difficile a causa di una persona misteriosaha chiesto di nuovo aiuto ai suoi follower per liberarsi di un misterioso profiloche, a detta dell'ex tronista di Uomini e Donne, sembrarla. La ragazza ha dichiarato che da più di un anno la stessa persona, cambiando continuamente profilo, non smetterebbe di disturbarla. Appenariuscirebbe a far chiudere un account, il misterioso stalker ne creerebbe un altro, al fine di tormentarla. L'ex tronista è convinta che la persona dietro questi profili fake sia la stessa. Sembra che l'intenzione di questo losco individuo sia quello di creare problemi alla sua vittima in campo lavorativo e nei suoi rapporti personali. Pare, ...