Il selfie di Carlotta Mantovan e Stella che ha lo stesso sorriso di Fabrizio Frizzi Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 14 aprile 2020) Sul profilo social disempre e solocon la sua, che mostrano il cielo che ricorda a tutti cheè lì, poi gli amati cavalli. Non c’è altro da mostrare della sua vita, non aggiunge mai molte paroleperché non è necessario, soprattutto con l’ultimodi mamma e figlia. Ildella piccoladice tutto, lo sguardo della sua mamma dice tutto. Non mostra la sua bimba, mostra solo il suoche è così simile a quello del suo papà. Anche questa volta non c’è altro da aggiungere ai suoi hashtag che parlano d’amore, dima consempre presente. E’ sempre stata forte la giovanissima moglie di, lo ha dimostrato dal primo istante, in piedi, senza lacrime e senza appoggiarsi a nessuno nel giorno del ...