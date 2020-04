Epcc 2020 | le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 14 aprile 2020), lee gliTorna questa sera, 14 aprile, il programma condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno. Tanti come sempre gliche prendono parte al programma, per regalare momenti di divertimento e intrattenimento in queste settimane difficili legate all’emergenza Coronavirus. Di seguito ledi Ecc Live di stasera. Tutto quello che c’è da sapere su: glidi stasera In aperturadi stasera Michael Stipe, il leggendario frontman dei R.E.M. per un’intervista da non perdere in collegamento in diretta dagli Stati Uniti.L’ex vocestorica band presenterà in esclusiva per l’Italia il suo singolo “No Time For Love Like Now”, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo ...