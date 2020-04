Un sonetto per la città ferita «E col tempo tornerà farfalla» (Di lunedì 13 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo Sente rumori dal cassonetto dei vestiti usati : dentro una scoperta sconcertante

Il sonetto romanesco che Gigi Proietti ha scritto per Alberto Sordi

Ha spaccato il cranio al suo cane e lo ha gettato in un cassonetto : “Sia fatta giustizia per Zeus” (Di lunedì 13 aprile 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

FulvioCavicchi : Per ricordare il grande #SirStirlingMoss, un altro Sir come lo straordinario #PatrickStewart gli ha dedicato il… - STRANATTRATTORI : “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” versi tratti dal… - tamangha : RT @ChimicoScettico: C'è chi non ha il fisico, e produce questo. Chi ce l'aveva, il fisico, era capace d'altro: 'Stravizio finì primo il su… - ChimicoScettico : C'è chi non ha il fisico, e produce questo. Chi ce l'aveva, il fisico, era capace d'altro: 'Stravizio finì primo il… - gighea : RT @velocevolo: Considero il mio volto il più bello, più vera la mia forma e superiore la mia mente: per me tanto eccello da essere fra tu… -

Ultime Notizie dalla rete : sonetto per Un sonetto per la città ferita «E col tempo tornerà farfalla» L'Eco di Bergamo Un sonetto per la città ferita «E col tempo tornerà farfalla»

Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo ...

Patrick Stewart prosegue nella lettura di Shakespeare: i sonetti della settimana

Per la terza settimana consecutiva Sir Patrick Stewart ha continuato a intrattenere i suoi fan chiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus leggendo un sonetto di Shakespeare al giorno. Dopo il ...

Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo ...Per la terza settimana consecutiva Sir Patrick Stewart ha continuato a intrattenere i suoi fan chiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus leggendo un sonetto di Shakespeare al giorno. Dopo il ...