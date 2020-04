Fase 2: la bozza delle date di riapertura di tutti i settori, attività per attività (Di lunedì 13 aprile 2020) Tra qualche giorno, verosimilmente, potrebbe iniziare la famosa Fase 2 e da qualche ora circola la bozza delle date di riapertura di tutti i settori, delle piccole e medie imprese. Sì parte dagli ultimi giorni di Aprile fino ad arrivare a settembre 2020 18 Aprile: possibile annuncio della riapertura di alcune aziende agricole e alcune industrie (si andrà gradualmente, non tutte insieme) 4 Maggio: data in cui inizierà la Fase 2, e verosimilmente sarà concessa la circolazione ai cittadini ma con obblighi e regole precise (mascherine, distanze di sicurezza e vietati gli assembramenti). In questa data potrebbero riaprire attività commerciali come negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file lunghe e prenotazioni. Ma non si riapriranno i centri commerciali 11-12 Maggio: ipotesi di riapertura di tribunali e ... Leggi su bigodino Coronavirus - fase due al via : ecco le date di riapertura di tutti i settori. La bozza allo studio

