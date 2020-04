Eros Ramazzotti ricorda con un video struggente l’amico Alex Baroni (Di lunedì 13 aprile 2020) Eros Ramazzotti ricorda Alex Baroni nel giorno dell’anniversario della sua morte. Sono passati 18 anni dalla scomparsa del cantane e molti nel mondo della musica italiana non lo hanno mai dimenticato, tra questi l’amico e collega Eros Ramazzotti che su “Instagram” gli ha dedicato un commovente messaggio. Alex Baroni è morto ormai 18 anni fa, ancora giovanissimo a seguito di un grave incidente stradale avuto in motocicletta. Eros ha postato delle immagini davvero toccanti e commoventi sui social che sono subito diventate virali non solo tra i suoi fan, ma anche tra quelli dell’ex fidanzato di Giorgia che più volte lo ha ricordato. Con in sottofondo la musica di Alex, Ramazzotti monta le foto e aggiunge: «Ciao Alex, sono passati già 18 anni la tua arte manca come la tua anima». Leggi su people24.myblog Roberta Morise in cerca di una consolazione | Cuore spezzato da Eros Ramazzotti ?

Eros Ramazzotti - video per Alex Baroni : è morto diciotto anni fa

