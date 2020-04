Coppia fa sesso in campagna, fidanzati ‘beccati’ nel giorno di Pasquetta (Di lunedì 13 aprile 2020) La Pasquetta in Quarantena. Si conclude una giornata molto particolare ed insolita, una festa come quella appena trascorsa non si era mai vista (almeno negli ultimi anni). Ma non tutti sono riusciti a rimanere a casa. Sono state 450 le pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza impegnate nei controlli. Secondo quanto riporta MeteoWeb, molto persone sono state sanzionate. Si va da una Coppia di amanti che amoreggiava tra le campagne ad un giovane che voleva andare per forza a gustare l’uovo di Pasqua nell’abitazione dalla fidanzata; ma c’era anche chi, alle tre del pomeriggio di Pasqua, cercava un “supermercato aperto” per spese urgenti. Ma la scena che ha più ‘colpito’ è stato il rapporto sessuale tra la Coppia. Coronavirus, il difensore vince la battaglia e bacia la moglie NOME, FOTO e ... Leggi su calcioweb.eu Sesso in macchina in pieno giorno - beccata un’altra coppia : per loro 800 euro di multa

“Un altro maschietto!”. Non c’è due senza tre : la coppia vip svela il sesso del bebè

Ultime Notizie dalla rete : Coppia sesso Coronavirus, Taranto: sesso davanti al supermercato, denunciata coppia di amanti focosi Il Messaggero I fidanzati uccidono mamma e sorellina: “Lei voleva che ci lasciassimo”

Hanno freddamente ucciso due familiari che avevano osato opporsi alla loro relazione, dopo di che si sono messi a guardare Twilight: ecco il retroscena di quanto messo in atto da una coppia di ...

Sesso in auto in pieno giorno, multa da 800 euro

Un uomo una donna pizzicati a fare sesso in auto in pieno giorno sono stati multati per 800 euro. Il fatto è accaduto a Erice in provincia d Trapani. cosa è successo La coppia è stata scoperta alle 10 ...

