Stirling Moss | addio al pilota di Formula 1 più amato del Regno Unito La moglie | “Era

(Di domenica 12 aprile 2020) Era tra i piloti di1 più amati delnonostante non abbia mai vinto un titolo mondiale. È morto Sir: aveva 90 anni e la conferma del decesso è arrivata dallaSusie. “È morto come ha vissuto, sembrando meraviglioso. Ormai era semplicemente stanco. Ha chiuso i suoi bellissimi occhi ed è finita così“. Si trovava nella sua casa di Mayfair a Londra. Non ha mai vinto un titolo mondiale in F1 e anche se ha collezionato molti trofei, in molti sono convinti che lo meritasse. Il ritiro nel 1962 dopo un incidente al ‘Festival della velocità’ di Goodwood. Unma anche un personaggio iconico per il mondo britannico, tanto che il suo nome era diventato parte di un modo di dire quando uno corre un po’ troppo in auto: “Ma chi ti credi di essere,...