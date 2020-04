Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Non solo spesa e farmaci ma anche parole e carezze : così Nancy - Stefano - Gabriele - Alessia e Giorgia hanno “salvato” gli anziani dal Coronavirus

Coronavirus. Il vademecum definitivo dell’Iss per fare la spesa in sicurezza

Sinceramente tutte queste preoccupazioni per la privacy sollevate da #ImmuniApp mi sembrano esagerate. La privacy è…
Coronavirus, a Pieve di Cadore il primo lava carrello della spesa - VIDEO
I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l'emerge…
Si ricorda cosa diceva sul contante il suo politico preferito? («Per me non ci dovrebbe essere ne…
Coronavirus, Bernardeschi e una nuova iniziativa di solidarietà: 'Ecco la spesa sospesa'

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, spesa da disinfettare, il vademecum definitivo dell'Iss: cosa si deve fare prima e dopo il supermercato Il Messaggero Coronavirus, Salvo Pogliese e la Fase 2: «Ecco come riaprirò la Catania»

La ripartenza è ormai dietro l’angolo. E le città si preparano. Anche Catania scende in campo col sindaco Pogliese che ha tra l’altro reso noto che sono già 4000 i pacchi spesa consegnati. Ma oltre ...

Viaggi, privacy e solidarietà: così Bernardeschi cerca se stesso

"che uccidono più del coronavirus", la piaga dei nostri giorni che ovviamente non ha lasciato indifferente Federico. Che in questi giorni ha promosso una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale ...

