Rita Dalla Chiesa: "Ischia boicotta i turisti dal Nord? Possiamo vivere anche senza andarci" (Di venerdì 28 febbraio 2020) Non ha apprezzato il video della donna che accoglieva in malo modo veneti e lombardi: Rita Dalla Chiesa, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha così invitato a boicottare Ischia come meta delle vacanze, suscitando polemiche e preoccupazione tra gli abitanti dell’isola. “Ma la signora di Ischia???? Amici del Nord - scrive Dalla Chiesa - ci sono tanti di quei posti belli in Italia che Possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive... anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri”.La donna criticata Dalla conduttrice domenica scorsa si era resa protagonista di un gesto eclatante al porto, quando aveva accolto al grido di “vergogna” alcuni bus di turisti. Proprio domenica cinque dei sei sindaci dell’isola d’Ischia avevano emanato ... Leggi su huffingtonpost

Notiziedi_it : Coronavirus, Rita Dalla Chiesa contro Ischia: “Possiamo vivere anche senza andarci” - globalistIT : Rita Dalla Chiesa risentita con Ischia: 'Amici del Nord, andate in vacanza in altri posti' - ilriformista : #RitaDallaChiesa contro #Ischia: “Viviamo bene anche senza andarci” -