“Stavolta andrà tutto bene”: il murale in cui Giulio Regeni rassicura lo studente arrestato in Egitto (Di martedì 11 febbraio 2020) “Stavolta andrà tutto bene”: il murale in cui Giulio Regeni rassicura lo studente arrestato in Egitto È comparso la scorsa notte in via Salaria a Roma, sul muro che circonda Villa Ada e proprio nelle vicinanze dell’Ambasciata d’Egitto: si tratta di un murale che ritrae Giulio Regeni che abbraccia Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna e attivista per i diritti umani arrestato lo scorso 8 febbraio all’aeroporto del Cairo. A realizzare l’opera è stato lo street artist Laika e vede il 27enne di nazionalità egiziana indossare una divisa da carcerato mentre Giulio Regeni gli dice, rassicurandolo, che “Stavolta andrà tutto bene”. Davanti alle due figure campeggia la parola “Libertà”, scritta in lingua araba. Patrick George Zaki è un ricercatore proprio come lo era Regeni, il cui cadavere straziato da torture e ... tpi

