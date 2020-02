Ponticelli, scaricavano rifiuti speciali vicino a una scuola: due denunciati (Di martedì 11 febbraio 2020) Ponticelli: due dipendenti di una ditta di Marcianise ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della Polizia Municipale mentre gettavano rifiuti ingombranti e scarti edili vicino alla scuola Marie Curie. Domenica 9 febbraio, grazie alle telecamere di videosorveglianza, agenti della polizia locale di Napoli hanno notato l’equipaggio di un furgone fermarsi in via Pacioli, una traversa di via Argine (Ponticelli) posta a pochi metri dall’istituto scolastico Marie Curie, aprire il cassone idraulico e depositare al suolo ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Le telecamere vengono posizionate dagli uomini della polizia locale per contrastare l’abbandono e l’incendio dei rifiuti speciali e per tale motivo era stato scelto questo punto sensibile che, data l’enorme quantità di sversamenti eseguiti, risulta a volte difficile finanche da percorre in auto. In ... 2anews

Notiziedi_it : Ponticelli, scaricavano rifiuti speciali in strada: denunciati -