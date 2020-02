No, Bill Gates non comprerà uno yacht a idrogeno da 600 milioni di euro (Di martedì 11 febbraio 2020) Si chiama Aqua ed è l’apoteosi del lusso con cinque ponti, cascate, un centro benessere con spa e una palestra a bordo, tutti ispirati al tema dell’acqua. Ma non sarà di Bill Gates, come invece sostengono le notizie circolate nelle ultime ore. fanpage

SkyTG24 : Bill Gates, 600 milioni per il nuovo yatch alimentato a idrogeno - Corriere : Bill Gates compra un mega yacht a idrogeno? La notizia è falsa -