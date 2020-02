De Rossi: “L’addio alla Roma devastante. Io allenatore? Possibile” (Di martedì 11 febbraio 2020) De Rossi ha deciso di terminare la sua carriera da calciatore al Boca Juniors, ma il vero addio l’ha dato quando era ancora un calciatore della Roma. Ha chiuso per l’ultima volta la porta di Trigoria, lì si è accorto che era tutto finito, perché il giallorosso per DDR è sempre stato vita. In Argentina ha provato a chiudere la carriera con una maglia che aveva sempre sognato. Non ci è riuscito a causa di diversi problemi fisici che lo hanno frenato impedendogli di dare tutto per la maglia del Boca come avrebbe voluto. Perché De Rossi è sempre stato così, ha messo l’anima in tutto. O farà anche nella sua pRossima avventura, che deve ancora scegliere perché le opportunità sono tante. De Rossi, intervista a GQ View this post on Instagram La foto della seconda sessione di sabato presso il sito di Ezeiza. italiasera

