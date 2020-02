Vanessa Bryant: “Sto provando ad accettare la morte di Kobe, non riesco con Gigi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vanessa Bryant non dà pace per la morte del marito Kobe, e della figlia Gianna Maria vittime del tragico incidente in elicottero del 26 gennaio scorso. La compagna di Black Mamba cerca consolazione anche sui social, da chi ha già vissuto purtroppo una simile tragedia, chiedendo a tutti di pregare per i suoi familiari. Difficile per la 37enne elaborare contemporaneamente il lutto del marito e della piccola Gigi. fanpage

