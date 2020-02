Un volo della British Airways ha percorso la tratta New York-Londra in 4 ore e 56 minuti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un volo di linea della British Airways ha percorso la tratta New York-Londra in 4 ore e 56 minuti, atterrando con circa due ore di anticipo sul piano iniziale di volo. Il Boeing 747 era decollato dal JFK di New ilpost

DPCgov : #Coronavirus #10febbraio A lavoro oggi in Dipartimento della #protezionecivile con i Ministri @luigidimaio e… - robersperanza : Con il capo della protezione civile e il ministro degli esteri abbiamo deciso che un volo speciale riporterà a casa… - ItalianAirForce : Un #C130J della 46ª Brigata Aerea in volo sulla maestosa Piazza dei Miracoli a Pisa. Questa è l'immagine del mese d… -