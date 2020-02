Udinese, da mercoledì Samir tornerà ad allenarsi in gruppo (Di martedì 11 febbraio 2020) Buone notizie per Luca Gotti in vista del prossimo impegno del’Udinese contro il Verona: Samir torna ad allenarsi in gruppo Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Brescia, l’Udinese è tornata ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Buone notizie per Luca Gotti. Samir è ormai vicino al reintegro in gruppo. Il difensore brasiliano ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e la relativa operazione dello scorso 18 dicembre, e si allenerà assieme ai compagni a partire da mercoledì. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

