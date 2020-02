Ragazzo senegalese picchiato a Palermo, Lamorgese: “Questi episodi capitano sempre più spesso” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha commentato l'aggressione razzista avvenuta oggi a Palermo ai danni di un giovane ventenne di origine senegalese: "Purtroppo sono episodi che stanno capitando sempre più spesso. Dobbiamo porre la massima attenzione", ha affermato la titolare del Viminale che qualche giorno fa aveva già descritto il dilagare dell'odio come l'emergenza del Paese. fanpage

