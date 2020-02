Politi-Cerquoni: sistema metropolitana Roma crolla a pezzi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – “I Romani affrontano la nuova settimana con un ennesimo guasto alla metropolitana. La stazione in questione è Furio Camillo dove nella serata di domenica è crollato un gradino della scala mobile e fortunatamente non ci sono stati feriti”. “Questi i risultati della superficialità e dell’incuria con cui il M5S sta gestendo la città ed in particolare la mobilità. Un nuovo disagio per i cittadini che si aggiunge alle molte falle del sistema dei trasporti pubblici. Spostarsi all’interno della Capitale è sempre più una scommessa, e i Romani ogni giorno si svegliano aspettandosi solo cattive notizie e ulteriori complicazioni per raggiungere il posto di lavoro”. “I cittadini non devono affidarsi alla dea bendata quando usano i mezzi pubblici, meritano un servizio preciso, affidabile e sicuro, degno della Capitale. Il Sindaco Virginia Raggi e il Presidente ... romadailynews

